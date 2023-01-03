Во вторник, 3 января 2023 года, в Украине было зафиксировано землетрясение.

Об этом сообщает в Facebook Главный центр специального контроля.

В Хустском районе Закарпатской области в 15:28 эксперты зафиксировали землетрясение магнитудой 3,8 по шкале Рихтера. Эпицентр толчков находился в районе города Иршава, на глубине 6 км.

"По классификации землетрясение чувствуется внутри здания многими людьми, под открытым небом - немногими. Люди просыпаются, но никто не пугается. Колебания сходны с сотрясением, образованным тяжело нагруженным автомобилем. Дрожь окон, дверей, посуды. Скрип пола и стен. Начинается дрожание мебели. Висящие предметы легко расшатываются; жидкость в открытых емкостях слегка колеблется. В стоящих на месте автомобилях толчок заметен", — пояснили в Главном центре специального контроля.

Эксперты также добавили, что ранее с территории Закарпатской области наиболее мощные землетрясения были зарегистрированы 23 января 2020 и 27 октября 2021 с магнитудами 3,0 и 3,1 соответственно.

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