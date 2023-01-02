Обидва 1963 року народження, і Пітту і Єфремову 59 років, пише Politeka.net.

Обговорюючи фото зіркових ровесників, користувачі Мережі зробили припущення, що справа не в тому, хто в якій країні живе, а в способі життя.

«Я не хочу сказать, что в России живётся хуже чем в Америке, но Михаил Ефремов и Брэд Питт - ровесники».



В России годы - как птицы летят. В Америке - ползут. Никакой романтики. pic.twitter.com/QmYyOwdAHV — Леся Українка (@OlgaNik89943602) January 1, 2023

Дехто також вважає, що свою роль відіграла якість випитих напоїв. Інші наполягають, що гра у театрі забирає більше життєвих сил, ніж зйомки у кіно.

«Я не хочу сказати, що в Росії живеться гірше ніж в Америці, але Михайло Єфремов та Бред Пітт – ровесники». У Росії роки – як птахи летять. В Америці повзуть. Жодної романтики», «Один з них п'є, курить, спорт у нього тільки по телеку, жере нерозбірливо ...»;

«Алкоголь тут ні при чому. Просто, Єфремов, більше театральний актор - театральні, швидше вигоряють», «Бачила Мишу і в 32. Блін, він, уже був майже таким же... Стільки пити..... Дякую, що живий!», «Справа в якості напоїв»;

«Єфремов, напевно, пластику не робив, як Пітт, ботокси, підтяжки, пілінги. При тому, що вони, швидше за все, бухають однаково», «Горілку пити - це вам не займатися спортом. Тут здоров'я треба мати. Маячня вже загнулася б, якби так бухала», «Тут справа не у віці, а в алкашці».

Нагадаємо, у вересні 2020-го року суд Москви визнав Єфремова винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило необережність смерті людини. Актора театру і кіно Михайла Єфремова, який влаштував смертельну дорожньо-транспортну пригоду в центрі Москви, засуджено до восьми років позбавлення волі в колонії загального режиму.

Зазначимо, що у Мережі з'явилися кадри, як путініста Олега Газманова налякали питанням про Україну на корпоративі у Дубаї.

Також повідомлялося, що запроданка Повалій розважала росіян, поки в Україну летіли ракети.

Крім того, Politeka.net писала, що у центрі Москви влаштували дивне свято під Сердючку.