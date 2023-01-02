Оба 1963-го года рождения, и Питту и Ефремову 59 лет, пишет Politeka.net.

Обсуждая фото звездных ровестников, пользователи Сети сделали предположение, что дело не в том, кто в какой стране живет, а в образе жизни.

«Я не хочу сказать, что в России живётся хуже чем в Америке, но Михаил Ефремов и Брэд Питт - ровесники».



В России годы - как птицы летят. В Америке - ползут. Никакой романтики. pic.twitter.com/QmYyOwdAHV — Леся Українка (@OlgaNik89943602) January 1, 2023

Некоторые также считают, что свою роль сыграло качество выпитых напитков. Другие настаивают, что игра в театре забирает больше жизненных сил, чем съемки в кино.

«Я не хочу сказать, что в России живется хуже чем в Америке, но Михаил Ефремов и Брэд Питт - ровесники». В России годы - как птицы летят. В Америке - ползут. Никакой романтики», «Один из них пьет, курит, спорт у него только по телеку, жрет неразборчиво…»;

«Алкоголь тут не при, чём. Просто, Ефремов, больше театральный актёр - театральные, быстрее выгорают», «Видела Мишу и в 32. Блин, Он, уже был почти таким же... Столько пить..... Спасибо, что живой!», «Дело в качестве напитков»;

«Ефремов наверняка пластику не делал, как Питт, ботоксы, подтяжки, пилинги. При том, что они, скорей всего, бухают одинаково», «Водку пить-это вам не спортом заниматься. Здесь здоровье нужно иметь. Бред бы уже загнулся ,если бы так бухал», «Тут дело не в возрасте, а в алкашке».

Напомним, в сентябре 2020-го года суд Москвы признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой по неосторожности смерть человека. Актер театра и кино Михаил Ефремов, устроивший смертельное дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы, приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

Отметим, что в Сети появились кадры, как путиниста Олега Газманова напугали вопросом об Украине на корпоративе в Дубае.

Также сообщалось, что запроданка Повалий развлекала россиян, пока в Украину летели ракеты.

Кроме того, Politeka.net писала, что в центре Москвы устроили странный праздник под Сердючку.