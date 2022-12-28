Відключення світла: в "Укренерго" розкрили, як змінилася ситуація через погоду

Як повідомляють в Укренерго, станом на середу дефіцит електроенергії в системі збільшився, пише Politeka.net.

«Це пов’язано із зупинкою деяких блоків електростанцій через обстріл газової інфраструктури у східному регіоні», - пояснюють енергетики.

У той же час завдяки відносно теплій погоді вже четвертий день поспіль у нічні години не застосовуються обмеження споживання.

Проте, як зазначають в «Укренерго», у підсумку наявної потужності в системі недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів.

Тому до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень.

В Укренерго також нагадали, що українська енергосистема за три останні місяці перенесла 9 ракетних атак та 12 атак БПЛА росіян. Внаслідок цього об’єкти генерації та системи передачі зазнали масштабних та складних пошкоджень.

«Ворог не збирається зупинятися у своїх намірах занурити країну в темряву. Енергетики готуються до будь-яких можливих сценаріїв та за будь-яких умов будуть відновлювати енергосистему», - запевнили енергетики.

Нагадаємо, в Києві і Київській області тривають екстрені вимкнення світла. Графіки стабілізаційних вимкнень не працюють.

А от на Дніпропетровщині 28 грудня діятимуть стабілізаційні вимкнення світла. Як зазначають у компанії ДТЕК Дніпровські електромережі, графіки враховують складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів.

Також повідомлялось, що Україна отримала від Німеччини потужні генератори – де їх встановлять.

Крім того, Politeka.net писала про новий вибух в Києві.

Тим часом українці вимагають скасувати плату за електроенергію.