В Україні продовжують діяти естрені та планові відключення світла, але дефіцит потужності в системі скоротився завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій.

Про це, нагадаємо, повідомляли в «Укренерго».

Так, згідно з повідомленням, після аварійно-відновлювальних робіт включено в мережу блок на одній з теплових електростанцій, що постраждала під час однієї з останніх російських ракетних атак.

Втім, наявної потужності в системі все одно недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні.

У свою чергу українці запропонували скасувати плату за електроенергію. Такою пропозицією однієї зі споживачок електроенергії на своїй сторінці в Twitter поділився гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко.

«Пропозиція: скасуйте плату за електроенергію в будинках, де довго не було і дуже часто немає світла. Наприклад, Оболонський, Куренівка та ішні», - пише автор повідомлення.

Також споживачка просить компенсувати зарплату людям, які не змогли через відсутність електроенергії заробити на життя.

«Совість майте – не примушуйте людей своїми діями їхати з міста та країни, яку вони люблять…», - йдеться у повідомленні.

Пропозиція викликала бурхливу реакцію інших користувачів соцмереж.

«Нащо ви виставляєте своїх абонентів на посміх? Наскільки б вони були не праві, доки не буде зрозумілого для них фідбеку, такі повідомлення будуть лишати ті, в кого тижнями майже немає світла і хто через це втрачає свій заробіток. Це зовсім не смішно, тут потрібен діалог».

«Заїхав на АЗК, а там не було пального. Вимагав оплатити мені таксі, бо по роботі треба їхати. І хот-дог безкоштовно, бо запізнився на обід».

«Я б вступила в діалог і запропонувала їй зробити більш точну пропозицію. Наприклад, скільки годин, як рахувати у зп, а якщо квартира зйомна. Якщо пропозиція буде більш точна, "ми зможемо з командою передати вашу презентацію на верх, бо ж у нас є своя бюрократія»,

«Це все смішно, даже якщо не згадувати за кого все оце голосує, але краще приділити трохи уваги технічним питанням, наприклад створити виїздну бригаду для перевірки клапанів аварійного скидання мастила».

"У людей тече кукуха - це нормально. Мені тут знайомий заявив, що сидіти вдома без світла гірше, аніж в окопі під Бахмутом. Мол, там ще й 100К можна отримати і ротації часті. Він капітан у відставці. За освітою - енергетик".

"Інтернет показав скільки неадекватних людей серед нас".

Нагадаємо, нинішній тариф на електроенергію з 1 жовтня 2021 року становить 1,44 грн за кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год на місяць. Таких споживачів на кінець вересня було 80% від загальної кількості. Для всіх, хто споживає більше 250 кВт-год на місяць, ціна залишилася незмінною на рівні 1,68 грн.

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