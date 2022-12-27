В Украине продолжают действовать эстрен и плановые отключения света, но дефицит мощности в системе сократился благодаря увеличению объемов производства электростанций.

Об этом, напомним, сообщали в "Укрэнерго".

Так, согласно сообщению, после аварийно-восстановительных работ включен в сеть блок на одной из тепловых электростанций, пострадавший во время одной из последних российских ракетных атак.

Впрочем, имеющейся мощности в системе все равно недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей в стране.

В свою очередь, украинцы предложили отменить плату за электроэнергию. Таким предложением одной из потребительниц электроэнергии на своей странице в Twitter поделился гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко.

«Предложение: отмените плату за электроэнергию в домах, где долго не было и очень часто нет света. Например, Оболонский, Куреневка и другие», - пишет автор сообщения.

Также потребитель просит компенсировать зарплату людям, которые не смогли из-за отсутствия электроэнергии заработать на жизнь.

«Совесть имейте – не заставляйте людей своими действиями уезжать из города и страны, которую они любят…», - говорится в сообщении.

Предложение вызвало бурную реакцию других пользователей соцсетей.

«Зачем вы выставляете своих абонентов на смех? Как бы они ни были правы, пока не будет понятного для них фидбека, такие сообщения будут оставлять те, у кого неделями почти нет света и кто из-за этого теряет свой заработок. Это совсем не смешно, здесь нужен диалог».

«Заехал на АЗК, а там не было горючего. Требовал оплатить мне такси, потому что по работе надо ехать. И хот-дог бесплатно, потому что опоздал на обед».

«Я бы вступила в диалог и предложила ей сделать более точное предложение. К примеру, сколько часов, как считать в зп, а если квартира съемная. Если предложение будет более точное, "мы сможем с командой передать вашу презентацию на верх, потому что у нас есть своя бюрократия»,

"Это все смешно, даже если не вспоминать за кого все это голосует, но лучше уделить немного внимания техническим вопросам, например создать выездную бригаду для проверки клапанов аварийного сброса масла",

"У людей течет кукуха – это нормально. Мне здесь знакомый заявил, что сидеть дома без света хуже, чем в окопе под Бахмутом. Мол, там еще и 100К можно получить и ротации частые. Он капитан в отставке. По образованию – энергетик".

"Интернет показал, сколько неадекватных людей среди нас".

Напомним, нынешний тариф на электроэнергию с 1 октября 2021 года составляет 1,44 грн за кВт-час при потреблении до 250 кВт-ч в месяц. Таких потребителей к концу сентября было 80% от общего количества. Для всех потребляющих более 250 кВт-ч в месяц цена осталась неизменной на уровне 1,68 грн.

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