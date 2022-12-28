Как сообщают в Укрэнерго, по состоянию на среду дефицит электроэнергии в системе увеличился, пишет Politeka.net.

«Это связано с остановкой некоторых блоков электростанций из-за обстрела газовой инфраструктуры в восточном регионе», - объясняют энергетики.

В то же время, благодаря относительно теплой погоде уже четвертый день подряд в ночные часы не применяются ограничения потребления.

Однако, как отмечают в «Укрэнерго», в результате имеющейся мощности в системе недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей.

Поэтому до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений.

В Укрэнерго также напомнили, что украинская энергосистема за три последних месяца перенесла 9 ракетных атак и 12 атак БПЛА россиян. В результате объекты генерации и системы передачи получили масштабные и сложные повреждения.

«Враг не собирается останавливаться в своих намерениях погрузить страну в темноту. Энергетики готовятся к любым возможным сценариям и в любых условиях будут восстанавливать энергосистему», - заверили энергетики.

Напомним, в Киеве и Киевской области продолжаются экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений не действуют.

А вот в Днепропетровской области 28 декабря будут действовать стабилизационные отключения света. Как отмечают в компании ДТЭК Днепровские электросети, графики учитывают сложную ситуацию в энергосистеме после последних массированных обстрелов.

Также сообщалось, что Украина получила от Германии мощные генераторы – где они будут установлены.

Кроме того, Politeka.net писала о новом взрыве в Киеве.

Тем временем, украинцы требуют отменить плату за электроэнергию.