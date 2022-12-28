Как сообщают в Укрэнерго, по состоянию на среду дефицит электроэнергии в системе увеличился, пишет Politeka.net.
«Это связано с остановкой некоторых блоков электростанций из-за обстрела газовой инфраструктуры в восточном регионе», - объясняют энергетики.
В то же время, благодаря относительно теплой погоде уже четвертый день подряд в ночные часы не применяются ограничения потребления.
Однако, как отмечают в «Укрэнерго», в результате имеющейся мощности в системе недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей.
Поэтому до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений.
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В Укрэнерго также напомнили, что украинская энергосистема за три последних месяца перенесла 9 ракетных атак и 12 атак БПЛА россиян. В результате объекты генерации и системы передачи получили масштабные и сложные повреждения.
«Враг не собирается останавливаться в своих намерениях погрузить страну в темноту. Энергетики готовятся к любым возможным сценариям и в любых условиях будут восстанавливать энергосистему», - заверили энергетики.
Напомним, в Киеве и Киевской области продолжаются экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений не действуют.
А вот в Днепропетровской области 28 декабря будут действовать стабилизационные отключения света. Как отмечают в компании ДТЭК Днепровские электросети, графики учитывают сложную ситуацию в энергосистеме после последних массированных обстрелов.
Также сообщалось, что Украина получила от Германии мощные генераторы – где они будут установлены.
Кроме того, Politeka.net писала о новом взрыве в Киеве.
Тем временем, украинцы требуют отменить плату за электроэнергию.