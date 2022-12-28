В столичній багатоповерхівці стався вибух, в результаті якого постраждала 17-річна дівчина.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на рятувальників Києва, вибух стався на вул. Райдужній, 57, що у Дніпровському районі столиці.

«Як виявилося, на кухні однієї із квартир на 3 -му поверсі 16-ти поверхового житлового будинку стався вибух газового балончика без послідуючого горіння», - повідомили рятувальники.

Внаслідок вибуху постраждала 17-річна дівчина. З попереднім діазнозом гостра реакція на стрес та ссадинами кисті руки її передали медикам.

Від госпіталізації вона відмовилась.

Повідомляється, що внаслідок вибуху пошкоджено віконні рами квартири, меблі та побутову технікуна кухні.

Рятувальники вкотре закликали українців дотримуватись інструкції щодо використання газових туристичних пальників.

На опублікованих фото користувачі соцмереж помітили нюанс, який, ймовірно, і став причиною вибуху.

«Видно на фото, що одна з ручок повернута. Скоріш за все, електроплита була увімкнена до вимкнення світла, потім ввімкнули світло, і вона почала нагріватися, що призвело до вибуху балона, який на ній стояв. Це неодноразовий випадок, і всі фото з балонами на електричних плитах».

«А вибух, я так розумію, через те, що електроплита була ввімкнена і коли подали електроенергію нагрівся балон? До речі, світло на вулиці дали в 18:15, за 6 хвилин до вибуху»,

«Знову на электро плитку поставили...», «Плиту ставити на плиту і при цьому основну плиту не вимикати…», «Ого!».

Нагадаємо, раніше вибух прогримів в одній з квартир столичного ЖК - замість стіни утворилася діра.

Також повідомлялось, що в Україні різко зросла кількість пожеж через відключення світла – люди неправильно користуються газовими пальниками, балонами і навіть свічками.

Про правила, які можуть врятувати життя, нагадали у ДСНС.