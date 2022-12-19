В Україні різко зросла кількість пожеж через відключення світла – люди неправильно користуються газовими пальниками, балонами і навіть свічками.

Так, у ДСНС наголошують, щоб свічки не перекинулись, не загорілись і не стали причиною пожежі, потрібно знати, як ними користуватись.

Ось три прості правила, які ви могли не знати.

Так, не можна палити свічки до кінця, якщо ставите свічку на стіл без свічника — залишайте недогарок довжиною 2-3 см.

Розташовувати свічки потрібно на відстані 10 см між собою.

Використовуйте невисокі, стійкі свічники, зроблені з металу.

Коштувати здоров’я та навіть життя може і неправильна експлуатація газових балонів, туристичної плитки та пальників.

Так, необхідно забезпечити вентиляцію, дотримуватись інструкції виробника, тримати подалі від сонця та високих температур.

Додамо, за останню добу в Україні сталося 127 пожеж.

Одна з них сталася ввечері 18 грудня у Броварах. Причиною вогняної НП став вибух газового балону у магазині.

Частина квартир залишилася без світла.

Також нагадаємо, що минулої ночі окупанти атакували Україну дронами-камікадзе.

Вже з'явилися кадри і подробиці з місця атаки.

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