"Вічна пам'ять": українців приголомшило нещастя з дітьми на річці

Трагедія сталася у Первомайському районі на Миколаївщині, українці вимагають провести експертизу якості загородження на мосту.

Нагадаємо, там, у с. Кінецьпіль Первомайської територіальної громади Первомайського району Миколаївської області, легкове авто впало у річку Кодима.

Внаслідок ДТП загинуло 5 осіб з них 2 дитини 2015 та 2017 року народження.

Трагедія, жертвами якої стали маленькі діти, приголомшили українців. У телеграм-каналах та соцмережах люди висловлюють співчуття.

«Вічна пам'ять загиблим, співчуття рідним», «Вічна пам'ять загиблим», «Яке горе…», «Царство небесне їм», «Жах», «Мало нам війни», «Господи.....яке горе.....можливо, що загинула ціла родина ......бідні.....Царства Небесного загиблим....», «Боже, яка страшна смерть», - пишуть українці.

Також люди вимагають провести експертизу якості загородження на мосту.

Додамо, що подібна трагедія у 2013-му році сталась в Кривому Розі.

Тоді, 17 грудня, автомобіль BMW їхав мостом через річку Саксагань, що сполучає 129-квартал і мікрорайон Зарічний. В іномарці перебував 37-річний чоловік та його дружина, їхній 8-річний син, 13-річна родичка та ще одна 12-річна дівчинка, дочка знайомих.

У районі центральної опори моста автомобіль проламав залізну огорожу і впав у річку.

Живим залишився тільки чоловік. Він зміг самостійно вибратися з машини. За його словами, автомобіль занесло.

Нагадаємо, тіла молодої пари знайшли в ліжку в арендованій квартирі.

Також нагадаємо, що у Миколаєві за загадкових обставин зник 12-річний хлопчик.

На момент зникнення він був разом із батьком. Мати дитина благає про допомогу.

Крім того, повідомлялося, що батьки втратили обох синів із різницею у кілька місяців.