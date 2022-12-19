Трагедия произошла в Первомайском районе Николаевской области, украинцы требуют провести экспертизу качества заграждения на мосту.

Напомним, там, в с. Конецполь Первомайской территориальной громады Первомайского района Николаевской области, легковое авто упало в реку Кодыма.

В результате ДТП погибли 5 человек из них 2 ребенка 2015 и 2017 года рождения.

Трагедия, жертвами которой стали маленькие дети, ошеломили украинцев. В телеграмм-каналах и соцсетях люди выражают соболезнования.

«Вечная память погибшим, сочувствие родным», «Вечная память погибшим», «Какое горе…», «Царство небесное им», «Ужас», «Мало нам войны», «Господи.....какое горе .....возможно, что погибла целая семья ......бедные.....Царства Небесного погибшим....», «Боже, какая страшная смерть», - пишут украинцы.

Также люди требуют провести экспертизу качества заграждения на мосту.

Добавим, что подобная трагедия в 2013 году произошла в Кривом Роге.

Тогда, 17 декабря, автомобиль BMW ехал по мосту через реку Саксагань, соединяющую 129-квартал и микрорайон Заречный. В иномарке находился 37-летний мужчина и его жена, их 8-летний сын, 13-летняя родственница и еще одна 12-летняя девочка, дочь знакомых.

В районе центральной опоры моста автомобиль проломил железное ограждение и упал в реку.

В живых остался только мужчина. Он сумел самостоятельно выбраться из машины. По его словам, автомобиль занесло.

Напомним, тела молодой пары обнаружили в кровати в съемной квартире.

Также напомним, что в Николаеве при загадочных обстоятельствах пропал 12-летний мальчик.

На момент исчезновения он был вместе с отцом. Мать ребенок умоляет о помощи.

Кроме того, сообщалось, что родители потеряли обоих сыновей с разницей в несколько месяцев.