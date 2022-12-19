В Украине резко возросло количество пожаров из-за отключения света – люди неправильно пользуются газовыми горелками, баллонами и даже свечами.

Так, в ГСЧС отмечают, чтобы свечи не опрокинулись, не загорелись и не стали причиной пожара, нужно знать, как ими пользоваться.

Вот три простых правила, которые вы могли не знать.

Да, нельзя курить свечи до конца, если ставите свечу на стол без подсвечника – оставляйте окурок длиной 2-3 см.

Размещать свечи нужно на расстоянии 10 см между собой.

Используйте невысокие, стойкие подсвечники, сделанные из металла.

Стоить здоровье и жизнь может и неправильная эксплуатация газовых баллонов, туристической плитки и горелок.

Да, необходимо обеспечить вентиляцию, следовать инструкциям производителя, держать подальше от солнца и высоких температур.

Добавим, за последние сутки в Украине произошло 127 пожаров.

Одна из них произошла вечером 18 декабря в Броварах. Причиной огненного ЧП стал взрыв газового баллона в магазине.

Часть квартир осталась без света.

Также напомним, что минувшей ночью кафиры атаковали Украину дронами-камикадзе.

Уже появились кадры и подробности с места атаки.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев ошеломила трагедия с детьми в Николаевской области.