Так, в ГСЧС отмечают, чтобы свечи не опрокинулись, не загорелись и не стали причиной пожара, нужно знать, как ими пользоваться.
Вот три простых правила, которые вы могли не знать.
Да, нельзя курить свечи до конца, если ставите свечу на стол без подсвечника – оставляйте окурок длиной 2-3 см.
Размещать свечи нужно на расстоянии 10 см между собой.
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Используйте невысокие, стойкие подсвечники, сделанные из металла.
Стоить здоровье и жизнь может и неправильная эксплуатация газовых баллонов, туристической плитки и горелок.
Да, необходимо обеспечить вентиляцию, следовать инструкциям производителя, держать подальше от солнца и высоких температур.
Добавим, за последние сутки в Украине произошло 127 пожаров.
Одна из них произошла вечером 18 декабря в Броварах. Причиной огненного ЧП стал взрыв газового баллона в магазине.
Часть квартир осталась без света.
Также напомним, что минувшей ночью кафиры атаковали Украину дронами-камикадзе.
Уже появились кадры и подробности с места атаки.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев ошеломила трагедия с детьми в Николаевской области.