Так, в ГСЧС отмечают, чтобы свечи не опрокинулись, не загорелись и не стали причиной пожара, нужно знать, как ими пользоваться.

Вот три простых правила, которые вы могли не знать.

свеча, электроэнергия

Да, нельзя курить свечи до конца, если ставите свечу на стол без подсвечника – оставляйте окурок длиной 2-3 см.

Размещать свечи нужно на расстоянии 10 см между собой.

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Используйте невысокие, стойкие подсвечники, сделанные из металла.

Стоить здоровье и жизнь может и неправильная эксплуатация газовых баллонов, туристической плитки и горелок.

Да, необходимо обеспечить вентиляцию, следовать инструкциям производителя, держать подальше от солнца и высоких температур.

Добавим, за последние сутки в Украине произошло 127 пожаров.

Одна из них произошла вечером 18 декабря в Броварах. Причиной огненного ЧП стал взрыв газового баллона в магазине.

Часть квартир осталась без света.

Также напомним, что минувшей ночью кафиры атаковали Украину дронами-камикадзе.

Уже появились кадры и подробности с места атаки.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев ошеломила трагедия с детьми в Николаевской области.