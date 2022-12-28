В столичной многоэтажке произошел взрыв, в результате которого пострадала 17-летняя девушка.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на спасателей Киева, взрыв произошел по ул. Радужной, 57 в Днепровском районе столицы.

«Как оказалось, на кухне одной из квартир на 3-м этаже 16-ти этажного жилого дома произошел взрыв газового баллончика без последующего горения», – сообщили спасатели.

В результате взрыва пострадала 17-летняя девушка. С предварительным диазнозом острая реакция на стресс и ссадинами кисти руки ее передали медикам.

От госпитализации она отказалась.

Сообщается, что в результате взрыва повреждены оконные рамы квартиры, мебель и бытовая техника на кухне.

Спасатели в очередной раз призвали украинцев следовать инструкциям по использованию газовых туристических горелок.

На опубликованных фото пользователи соцсетей заметили нюанс, который, вероятно, и стал причиной взрыва.

«Видно на фото, что одна из ручек повернута. Скорее всего, электроплита была включена до отключения света, затем включили свет, и она начала нагреваться, что привело к взрыву стоящего на ней баллона. Это неоднократный случай и все фото с баллонами на электрических плитах».

«А взрыв, я так понимаю, потому что электроплита была включена и когда подали электроэнергию нагрелся баллон? Кстати, свет на улице дали в 18:15, за 6 минут до взрыва»,

«Снова на электро плитку поставили...», «Плиту ставить на плиту и при этом основную плиту не выключать…», «Ого!».

Напомним, ранее взрыв прогремел в одной из квартир столичного ЖК – вместо стены образовалась дыра.

Также сообщалось, что в Украине резко возросло количество пожаров из-за отключения света – люди неправильно пользуются газовыми горелками, баллонами и даже свечами.

О правилах, которые могут спасти жизнь, напомнили в ГСЧС.