Українська енергосистема продовжує боротися за наслідками ракетних атак росії і ударів дронів-камікадзе.

Нагадаємо, енергосистема країни пережила 9 ракетних атак та 12 атак БПЛА ворога і все ще потребує значних ресурсів та часу на відновлення.

Ремонтні бригади працюють цілодобово, заживлені всі об’єкти критичної інфраструктури.

Днями Україна отримала нову допомогу від партнерів – потужні генератори.

«Ми отримали від німецького Федерального агентства з технічної допомоги (THW) та Посольства Німеччини в Україні 8 потужних генераторів», - повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, таким чином гарантоване живлення навіть при масштабних пошкодженнях магістральних мереж будуть мати кілька важливих енергооб’єктів.

«Це надзвичайно важливо для якнайшвидшого відновлення енергопостачання при терористичних атаках ворога», – зазначив він.

Отримане обладнання вже відправили у регіони, де воно зараз найбільш потрібно.

Додамо, тим часом ДТЕК попереджає про нові аварійні відключення.

Так, у Києві та Київській області у середу, 28 грудня, діють екстрені (аварійні) відключення світла. Сьогодні графіки стабілізаційних відключень не застосовуються.

"Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики роблять все можливе, щоб виправити ситуацію", - заначили в компанії.

Нагадаємо, кому доведеться сплатити податок за користування генератором.

Також повідомлялось про новий вибух у Києві.

Раніше вибух прогримів в одній з квартир столичного ЖК - замість стіни утворилася діра.

Також повідомлялось, що в Україні різко зросла кількість пожеж через відключення світла – люди неправильно користуються газовими пальниками, балонами і навіть свічками.

Про правила, які можуть врятувати життя, нагадали у ДСНС.