Украинская энергосистема продолжает бороться за последствия ракетных атак россии и ударов дронов-камикадзе.

Напомним, энергосистема страны пережила 9 ракетных атак и 12 атак БПЛА врага и все еще нуждается в значительных ресурсах и времени на восстановление.

Ремонтные бригады работают круглосуточно, заживлены все объекты критической инфраструктуры.

На днях Украина получила новую помощь от партнеров – мощные генераторы.

"Мы получили от немецкого Федерального агентства по технической помощи (THW) и Посольства Германии в Украине 8 мощных генераторов", - сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, таким образом, гарантированное питание даже при масштабных повреждениях магистральных сетей будут иметь несколько важных энергообъектов.

«Это чрезвычайно важно для скорейшего возобновления энергоснабжения при террористических атаках врага», – отметил он.

Полученное оборудование уже отправили в регионы, где оно сейчас наиболее необходимо.

Добавим, что тем временем ДТЭК предупреждает о новых аварийных отключениях.

Так, в Киеве и Киевской области в среду, 28 декабря, действуют экстренные (аварийные) отключения света. Сегодня графики стабилизационных отключений не используются.

"Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики делают все возможное, чтобы исправить ситуацию", - отметили в компании.

Напомним, кому придется уплатить налог за использование генератора.

Также сообщалось о новом взрыве в Киеве.

Ранее взрыв прогремел в одной из квартир столичного ЖК – вместо стены образовалась дыра.

Также сообщалось, что в Украине резко возросло количество пожаров из-за отключения света – люди неправильно пользуются газовыми горелками, баллонами и даже свечами.

О правилах, которые могут спасти жизнь, напомнили в ГСЧС.