У Пенсійному Фонді розповіли, хто зможе отримати пенсію за подвійний стаж та як її розрахувати.

Як пише Politeka.net, в Україні у 2023 році збільшиться розмір страхового стажу, який потрібний для виходу на пенсію. При цьому деякі українці матимуть змогу претендувати на подвійний стаж. Про це повідомляє експерт Пенсійного Фонду України М. Юрчишин для "Сільських вістей".

Фахівець зазначила, що на подвійний стаж можуть претендувати українці, які працювали протичумних закладів охорони здоров'я та лепрозорій, психіатричних установ, відділень та установ, де лікуються особи, заражені ВІЛ.

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