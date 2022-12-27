Как пишет Politeka.net, в Украине в 2023 году увеличится размер страхового стажа, который необходим для выхода на пенсию. При этом некоторые украинцы смогут претендовать на двойной стаж. Об этом сообщает эксперт Пенсионного Фонда Украины Н. Юрчишина для "Сельских вестей".
Специалист отметила, что на двойной стаж могут претендовать украинцы, которые работали противочумных учреждениях здравоохранения и лепрозориях, психиатрических учреждениях, отделениях и учреждениях, где лечатся лица, зараженные ВИЧ.
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