Украинцам рассказали, что будет с выплатами пенсий в 2023 году, как они изменятся и будет ли повышение.

С начала нового 2023 году в Украине увеличивается размер страхового стажа, необходимого работнику для выхода на пенсию. При этом все социальные выплаты, в том числе и пенсионные, заложены в бюджет на следующий год, в котором "заморозили" минимальную зарплату и прожиточный минимум. Об этом пишет Apostrophe.

Ни для кого не секрет, что в условиях полномасштабной войны с россией, главный приоритет бюджета страны – это оборонный сектор. Второй по важности выделена социальная сфера. Однако, учитывая войну, повышение пенсий в 2023 году в бюджете не запланировано. В то же время плановая индексация в марте не отменена, Правительство обещает провести ее.

Размер минимальной пенсии в 2023 году останется на уровне декабря 2022 года, когда был произведен перерасчет в связи с повышением прожиточного минимума и составит 2 093 гривны. Однако, как известно, увеличится обязательный стаж для выхода на заслуженный отдых. Для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь стаж в 30 лет и более. Люди со стажем 20 лет смогут выйти на пенсию в 63 года. Тем, кому исполнилось 65 лет, достаточно иметь 15 лет стажа.

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