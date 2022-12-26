Поки в країні відбувається мобілізація, кожен із чоловіків призовного віку може отримати повістку. Проте є умови, за яких роздавати повістки на вулиці можуть припинити, пише 24 канал.
Відомо, що мобілізацію на даний момент продовжено до 19 лютого. У ЗСУ розповіли, за якої умови можливо не роздавати повістки на вулиці військовозобов'язаним.
Так, начальник управління персоналом штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач розповів, що такою процедурою збирають та оновлюють дані про військовозобов'язаних.
За його словами, чоловіки практично ніколи не сповіщають територіальні центри комплектування про те, яку освіту вони здобули, куди переїхали, коли побралися, розлучилися чи у них з'явилися діти. Тому більшість інформації про призовників у них застарілі.
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«Якби військовозобов'язані самі подавали оновлені дані до територіальних центрів, ніхто не ловив би їх на вулицях» - додав Горбач.
Зараз роздача повісток проходить також для уточнення цих даних, тому що вручати повісті «на будинок» малоефективно.
У 95% повістки роздають у громадських місцях також для того, щоб громадянин з'явився до територіального центру та там уточнили його військово-облікові дані. А потім він повертається додому.
Також повідомлялося, що Залужний висловився щодо нової великої хвилі мобілізації в Україні.
Крім того, Politeka.net писала, що названо можливі терміни нової атаки дронами та ракетами, щоб залишити українців без світла.
Нагадаємо також, що у Росії можуть оголосити загальну мобілізацію.