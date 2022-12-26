Вручение повесток на улице и в общественных местах могут прекратить, но есть несколько условий.

Пока в стране проходит мобилизация, каждый из мужчин призывного возраста может получить повестку. Однако есть условия, при которых раздавать повестки на улице могут прекратить, пишет 24 канал.

Известно, что мобилизация на данный момент продлена до 19-го февраля. В ВСУ рассказали, при каком условии возможно не раздавать повестки на улице военнообязанным.

Так, начальник управления персоналом штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказал, что такой процедурой собирают и обновляют данные о военнообязанных.

По его словам, мужчины практически никогда не извещают территориальные центры комплектования о том, какое образование они получили, куда переехали, когда поженились, развелись или у них появились дети. Поэтому большинство информации о призывниках у них устаревшие.

«Если бы военнообязанные сами подавали обновленные данные в территориальные центры, никто не ловил бы их на улицах» - добавил Горбач.

Сейчас раздача повесток проходит также для уточнения этих самых данных, потому что вручать повести «на дом» малоэффективно.

В 95% повестки раздают в общественных местах также для того, чтобы гражданин явился в территориальный центр и там уточнили его военно-учетные данные. А потом он возвращается домой.

Также сообщалось, что Залужный высказался относительно новой большой волны мобилизации в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что названы возможные сроки новой атаки дронами и ракетами, чтобы оставить украинцев без света.

Напомним также, что в россии могут объявить всеобщую мобилизацию.