До Нового року залишилося менше тижня і багато українців розпочали активну підготовку до свята, включаючи покупку прикрас.

Як пише Politeka.net , Головне управління Держпродспоживслужби на Одещині підготувало поради щодо вибору безпечних прикрас та дитячих іграшок. Зазначається, що не потрібно вибирати виріб за принципом "красиво-некрасиво", а лише за якістю їх виготовлення. Адже неякісна продукція може містити шкідливі речовини, які є небезпечними для людини і особливо для дітей.

Новорічні іграшки

У відомстві зазначають, що прикраси не повинні видавати різкого запаху, а фарба з поверхні не повинна залишатися на руках, а блискітки прилипати до рук або обсипатися. Якісні скляні кулі покриваються шаром срібла зсередини, а чи не зовні.

А крихкі кріплення можуть не стримати іграшку, через що вона впаде і звалить гірлянду, яка може стати причиною пожежі. Не варто забувати про мішуру і "дощик", які становлять небезпеку не тільки для дітей, але і для домашніх тварин.

Гірлянди

При виборі гірлянди треба вивчити маркування та інструкцію. Для закритих приміщень не можна використовувати на вулиці. Пластик, який не розрахований на низькі температури, може луснути, а в негерметичні лампочки потрапляє волога, що може спричинити замикання проводів. А ось вуличну ілюмінацію не можна використовувати у будинку, оскільки вона може виділяти небезпечні випари. Якщо купуєте прикраси без документів і гарантій, потрібно переконатися, що лампочки не випадають з гнізд, а вилка і шнур надійно з'єднані.

Нагадаємо, на вулицю не можна буде виходити: у яких регіонах на Новий рік діятиме комендантська година

Також Politeka повідомляла, що деяким пощастить трохи більше: знаки Зодіаку, для яких 2023 стане найуспішнішим.

А ще Politeka писала, що погода на Новий рік та Різдво: синоптик розповів, чого чекати українцям у період свят



