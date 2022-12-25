Как пишет Politeka.net, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области подготовило советы по выбору безопасных украшений и детских игрушек. Отмечается, что не нужно выбирать изделие по принципу "красиво-некрасиво", а только по качеству их изготовления. Ведь некачественная продукция может содержать вредные вещества, которые опасны для человек и особенно для детей.

Новогодние игрушки

В ведомстве отмечают, что украшения не должны издавать резкий запах, а краска с поверхности не должна оставаться на руках, а блестки прилипать к рукам или осыпаться. Качественные стеклянные шары покрываются слоем серебра изнутри, а не снаружи.

А хрупкие крепления могут неудержать игрушку, из-за чего она упадет и свалит гирлянду, которая может стать причиной пожара. Не стоит забывать о мишуре и "дождике", которые представляют опасность не только для детей, но и для домашних животных.

Гирлянды

При выборе гирлянды надо изучить маркировку и инструкцию. Для закрытых помещений изделия нельзя использовать на улице. Пластик, который не рассчитан на низкие температуры, может лопнуть, а в негерметичные лампочки попадает влага, что может стать причиной замыкания проводов. А вот уличную иллюминацию нельзя использовать в доме, так как она может выделять опасные испарения. Если покупаете украшения без документов и гарантий, то нужно убедиться, что лампочки не выпадают из гнезд, а вилка и шнур надежно соединены.

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