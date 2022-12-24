Будет ли снег в Украине на новогодние праздники, синоптик дал прогноз на ближайшее время

Под конец 2022 года и в начале 2023-го украинцам стоит ожидать теплой погоды – без снега и морозов. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, погода не порадует снегом даже в новогоднюю ночь, а начало года будет аномально теплым.

"До конца текущего года и в начале следующего года ожидается совсем не зимняя погода. Зато будет тепло и малоснежно. Арктический "удар" в Северной Америке запустил конвейер тепла из Атлантики в Европу. Поэтому до конца декабря и в начале января в стране будет сохраняться аномально теплая погода с осадками преимущественно в виде дождя и мороси", - написал Кибальчич.

По данным синоптика, на Рождество и Новый год снежный покров будет отсутствовать в большинстве областей.

Отметим, ранее сообщалось, что на Буковине случилось землетрясение. В пятницу, 23 декабря, в Черновицкой области зафиксировано новое землетрясение магнитудой 3,0 (по шкале Рихтера). Оно произошло вблизи города Новоднестровск. Об этом сообщил Главный центр специального контроля. Специалисты отметили, что колебания от землетрясения могли ощутить люди, преимущественно внутри зданий, особенно на верхних этажах.

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