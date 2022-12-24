Комендантский час был необходимая мера безопасности, он был введен после начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

На большинстве территории Украины в новогоднюю ночь, как всегда, будет действовать комендантский час. Погулять с 31 декабря на 1 января, скорее всего, можно будет только на Закарпатье. Об этом отметили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI.

Комендантский час был введен после начала полномасштабного вторжения рф в Украину и пока комментариев об изменении его продолжительности не было. Следовательно, если будут действовать уже введенные ограничения, на улицу нельзя будет выходить:

– в Киевской, Харьковской, Ивано-Франковской, Запорожской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Черкасской областях, в Киеве и Кривом Роге – с 23:00 до 5:00;

– во Львовской, Днепропетровской, Ривненской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Николаевской, Хмельницкой и Черновицкой областях – с 00:00 до 5:00;

– в Черниговской и Сумской областях – с 23:00 до 4:00;

– в Луганской и Донецкой областях – с 21:00 до 5:00;

– в Херсонской области – с 19:00 до 6:30;

– на Закарпатье комендантского часа нет.

Накануне в Киевсовете сообщили, что в столице не будут отменять комендантский час в новогоднюю ночь. Поэтому никаких больших празднований в столице не будет. Находиться на улицах города с 23:00 до 5:00 без пропуска запрещено.

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