На большинстве территории Украины в новогоднюю ночь, как всегда, будет действовать комендантский час. Погулять с 31 декабря на 1 января, скорее всего, можно будет только на Закарпатье. Об этом отметили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI.
Комендантский час был введен после начала полномасштабного вторжения рф в Украину и пока комментариев об изменении его продолжительности не было. Следовательно, если будут действовать уже введенные ограничения, на улицу нельзя будет выходить:
– в Киевской, Харьковской, Ивано-Франковской, Запорожской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Черкасской областях, в Киеве и Кривом Роге – с 23:00 до 5:00;
– во Львовской, Днепропетровской, Ривненской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Николаевской, Хмельницкой и Черновицкой областях – с 00:00 до 5:00;
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
В Киеве украли полмиллиарда на строительстве метро: видео и подробности расследования
Ушел из жизни известный украинский актер, у него остался маленький сын: "До исступления жаль..."
"Циклончик придвинется": Украину после снегопадов зальет, детали прогноза
"Четверо выжили из моих шестерых": самая богатая певица Украины зацепила кадрами после трагедии с ее любимцами
– в Черниговской и Сумской областях – с 23:00 до 4:00;
– в Луганской и Донецкой областях – с 21:00 до 5:00;
– в Херсонской области – с 19:00 до 6:30;
– на Закарпатье комендантского часа нет.
Накануне в Киевсовете сообщили, что в столице не будут отменять комендантский час в новогоднюю ночь. Поэтому никаких больших празднований в столице не будет. Находиться на улицах города с 23:00 до 5:00 без пропуска запрещено.
Напомним, подросток сбежал из Польши в Днепр к любимой, которую едва знал.
Также Politeka сообщала, выяснилось, сколько украинцев сейчас за границей и хотят ли они возвращаться.
Как Politeka писала, что подростки бесследно пропали в Одесской области, фото и приметы.