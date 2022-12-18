50% українських біженців, які перебувають у Німеччині, хочуть залишитися жити в цій країні, навіть через два роки.

Про це повідомила видання Deutsche Welle представниця Федеральної батьківської мережі організацій мігрантів за освіту та участь (bbt) Наталія Ройслер.

Українські біженці у Німеччині мають право на тимчасовий захист. Цей статус діє для них протягом одного року, але може бути легко продовжений двічі, щоразу на шість місяців.

За даними Центрального реєстру іноземців (AZR), до листопада цього року близько 1,02 млн. українських біженців зареєструвалися в органах влади Німеччини.

Близько 35% із них — діти та молоді люди віком до 18 років. Біженці шкільного віку, згідно із законом, повинні ходити до німецької школи, як і німецькі діти. Нині школу у Німеччині відвідують близько 201 тис. українських дітей та підлітків.

При цьому у Німеччині не вистачає 30 тис. вчителів. Зараз у німецьких школах працюють 3 тис. українських вчителів, але переважно як допоміжний педагогічний персонал з нижчою оплатою.

Спочатку більшість біженців сподівалися, що зможуть швидко повернутись додому. "Вони були схвильовані, сиділи на валізах, і вони не мали особливого бажання відправляти своїх дітей до німецької школи", - цитує DW Наталію Ройслер. Тим більше що діти могли онлайн продовжувати навчання в українській школі.

Але ситуація змінюється. Українські діти, як і раніше, можуть навчатися онлайн, але згодом дедалі менше дітей беруть ці уроки після навчального дня в німецькій школі. Як сказала DW експерт із освіти Джуліана Каракаялі, це ще одне свідчення того, що багато молодих українців вирішили для себе, що залишаться в Німеччині.

Нагадаємо, зіткнулися автобус з людьми, бус і легковик: масштабна ДТП сталася на Волині, кадри

Також нещасний випадок сколихнув Львівщину, кадри з місця: Переїхали двічі.

Крім того, Politeka.net писала, що буде з мобільним зв'язком у разі повного блекауту.