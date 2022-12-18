50% украинских беженцев, находящихся в Германии, хотят остаться жить в этой стране, даже по истечении двух лет.
Об сообщила изданию Deutsche Welle представительница Федеральной родительской сети организаций мигрантов за образование и участие (bbt) Наталья Ройслер.
Украинские беженцы в Германии имеют право на временную защиту. Этот статус изначально действует для них в течение одного года, но может быть легко продлен дважды, каждый раз на шесть месяцев.
По данным Центрального реестра иностранцев (AZR), к ноябрю этого года около 1,02 млн украинских беженцев зарегистрировались в органах власти Германии.
Около 35% из них — дети и молодые люди в возрасте до 18 лет. Беженцы школьного возраста, по закону, обязаны ходить в немецкую школу, как и немецкие дети. Сейчас школу в Германии посещают около 201 тыс. украинских детей и подростков.
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При этом в Германии не хватает 30 тыс. учителей. Сейчас в немецких школах работают 3 тыс. украинских учителей, но в основном в качестве вспомогательного педагогического персонала с более низкой оплатой.
Первоначально большинство беженцев надеялись, что смогут быстро вернуться домой. “Они были взволнованы, сидели на чемоданах, и у них не было особого желания отправлять своих детей в немецкую школу”, — цитирует DW Наталью Ройслер. Тем более, что дети могли онлайн продолжать обучение в украинской школе.
Но ситуация меняется. Украинские дети по-прежнему могут учиться онлайн, но со временем все меньше детей берут эти уроки после учебного дня в немецкой школе. Как сказала DW эксперт по образованию Джулиана Каракаяли, это еще одно свидетельство того, что многие молодые украинцы решили для себя, что останутся в Германии.
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