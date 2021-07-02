Військові записали потужне відео в підтримку нашої збірної на Євро 2020
Національна збірна України з футболу здобула історичну перемогу в матчі зі Швецією в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з рахунком 2: 1, забивши гол на останній хвилині екстратайму.
Бійці, які захищають Україну на передовій, записали відео на підтримку збірної перед грою з командою Англії. Відео опублікував Анатолій Штефан на своїй Facebook-сторінка.
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Наші воїни записали вірш, в якому бажають спортсменам не здаватися і вірити в себе:
Від щирого серця з перемогою вітаємо!
Перешкод для тих, хто вірить, в житті немає.
Ніколи не здавайтеся і в собі не сумнівайтеся!
Ваша гра вам світову славу принесла.
Захищайте Україну на футбольних полях –
Так, як ми у Донбаських степах.
Слава Україні!
Користувачі Мережі похвалили натхненне відео і приєднались до їхніх слів для української збірної.
Багато також відзначили, що саме військові - справжні герої нашої країни і завдяки їм ми можемо дивитися футбол: "спасибі вам дорогі захисники, що маю можливість подивитися футбол. Повертайтеся живими з перемогою", "Футболісти молодці, але справжні герої це ви", "Футбол-це класно, і 1/4-суперово. Але найголовніші, найважливіші, найхоробріші гравці - саме ви".
Нагадаємо, тренер Швеції огризнувся на команду Шевченка, посипавши звинуваченнями.
Як повідомляла Politeka, футболісти збірної України не стримали емоцій після перемоги над шведами.
Також Politeka писала, що Яремчук і Степаненко влаштували шалені танці після перемоги над шведами.