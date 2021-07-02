Військові записали потужне відео в підтримку нашої збірної на Євро 2020

Національна збірна України з футболу здобула історичну перемогу в матчі зі Швецією в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з рахунком 2: 1, забивши гол на останній хвилині екстратайму.

Бійці, які захищають Україну на передовій, записали відео на підтримку збірної перед грою з командою Англії. Відео опублікував Анатолій Штефан на своїй Facebook-сторінка.

Наші воїни записали вірш, в якому бажають спортсменам не здаватися і вірити в себе:

Від щирого серця з перемогою вітаємо!

Перешкод для тих, хто вірить, в житті немає.

Ніколи не здавайтеся і в собі не сумнівайтеся!

Ваша гра вам світову славу принесла.

Захищайте Україну на футбольних полях –

Так, як ми у Донбаських степах.

Слава Україні!

Користувачі Мережі похвалили натхненне відео і приєднались до їхніх слів для української збірної.

Багато також відзначили, що саме військові - справжні герої нашої країни і завдяки їм ми можемо дивитися футбол: "спасибі вам дорогі захисники, що маю можливість подивитися футбол. Повертайтеся живими з перемогою", "Футболісти молодці, але справжні герої це ви", "Футбол-це класно, і 1/4-суперово. Але найголовніші, найважливіші, найхоробріші гравці - саме ви".

Нагадаємо, тренер Швеції огризнувся на команду Шевченка, посипавши звинуваченнями.

Як повідомляла Politeka, футболісти збірної України не стримали емоцій після перемоги над шведами.

Також Politeka писала, що Яремчук і Степаненко влаштували шалені танці після перемоги над шведами.