Военные записали мощное видео в поддержу нашей сборной на Евро 2020
Национальная сборная Украины по футболу одержала историческую победу в матче со Швецией в 1/8 финала Чемпионата Европы со счетом 2: 1, забив гол на последней минуте экстратайма.
Бойцы, которые защищают Украину на передовой, записали видео в поддержку сборной перед игрой с командой Англии. Видео опубликовал Анатолий Штефан на своей Facebook-странице.
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Наши воины записали стихотворение, в котором желают спортсменам не сдаваться и верить в себя:
Від щирого серця з перемогою вітаємо!
Перешкод для тих, хто вірить, в житті немає.
Ніколи не здавайтеся і в собі не сумнівайтеся!
Ваша гра вам світову славу принесла.
Захищайте Україну на футбольних полях –
Так, як ми у Донбаських степах.
Слава Україні!
Пользователи сети похвалили вдохновенное видео и присоединились к их словам для украинской сборной.
Многие также отметили, что именно военные - настоящие герои нашей страны и благодаря им мы можем смотреть футбол: "Спасибо Вам дорогие Защитники, что имею возможность посмотреть футбол. Возвращайтесь живыми с победой", "Футболисты молодцы, но настоящие герои это вы", "Футбол - это классно, и 1/4 - суперово. Но самые главные, самые важные, самые храбрые игроки - именно вы".
Напомним, тренер Швеции огрызнулся на команду Шевченко, посыпав обвинениями.
Как сообщала Politeka, футболисты сборной Украины не сдержали эмоций после победы над шведами.
Также Politeka писала, что Яремчук и Степаненко устроили безумные танцы после победы над шведами.