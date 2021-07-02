Легендарний футболіст і екс-тренер "Динамо" порівняв футболістів національних збірних України та РФ

Манеру гри команд оцінив Олександр Хацкевич.
За його словами, росіянам варто в корінь міняти структуру гри, а українці виглядають цікавіше.

"Де українці, а де росіяни? На сьогоднішній момент порівнювати нічого. Збірна України дійшла до чвертьфіналу. Плюс українці показують гру, видно, що вони набагато цікавіше. Збірній Росії потрібно міняти структуру гри, тому що все виглядає дуже примітивно", - цитує футболіста РИА Новости.

Відзначимо, що збірна РФ з футболу не зуміла вийти в плей-офф Євро-2020 - команда Станіслава Черчесова посіла останнє місце в своїй групі.
Українська збірна хоч і з третього місця, але подолала Груповий етап. Більш того, в 1/8 підопічні Андрія Шевченка на останніх хвилинах овертайму вирвали перемогу в збірній Швеції.

У матчі чвертьфіналі національна збірна України з Англії посіла перше місце в групі і вибила зі змагань Німеччину на стадії 1/8.
Матч відбудеться 3 липня в Італії.

Нагадаємо, тренер Швеції огризнувся на команду Шевченка, посипавши звинуваченнями.

Як повідомляла Politeka, футболісти збірної України не стримали емоцій після перемоги над шведами.

Також Politeka писала, що Яремчук і Степаненко влаштували шалені танці після перемоги над шведами.

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