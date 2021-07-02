Легендарный футболист и экс-тренер "Динамо" сравнил футболистов национальных сборных Украины и РФ



Манеру игры команд оценил Александр Хацкевич.

По его словам, россиянам стоит в корень менять структуру игры, а украинцы выглядят интереснее.



"Где украинцы, а где россияне? На сегодняшний момент сравнивать нечего. Сборная Украины дошла до четвертьфинала. Плюс украинцы показывают игру, видно, что они намного интереснее. Сборной России нужно менять структуру игры, потому что все выглядит очень примитивно", – цитирует футболиста "Где украинцы, а где россияне? На сегодняшний момент сравнивать нечего. Сборная Украины дошла до четвертьфинала. Плюс украинцы показывают игру, видно, что они намного интереснее. Сборной России нужно менять структуру игры, потому что все выглядит очень примитивно", – цитирует футболиста РИА Новости.

Отметим, что сборная РФ по футболу не сумела выйти в плей-офф Евро-2020 - команда Станислава Черчесова заняла последнее место в своей группе.

Украинская сборная хоть и с третьего места, но преодолела групповой этап. Более того, в 1/8 подопечные Андрея Шевченко на последних минутах овертайма вырвали победу в сборной Швеции.

В матче четвертьфинале национальная сборная Украины встретиться с Англией, которая заняла первое место в группе и выбила из соревнований Германию на стадии 1/8.

Матч состоится 3 июля в Италии.