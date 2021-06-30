Заслужений артист Росії Михайло Боярський вважає, що збірна України може дійти до фіналу чемпіонату Європи-2020

Таку думку він висловив після перемоги української команди над Швецією в матчі 1/8 фіналу турніру.

В коментарях виданню Спорт-Експрес актор також зазначив, що збірна Росії виглядає не кращим чином на тлі України.

«Звичайно, наша збірна на тлі української збірної виглядає блідо»,- заявив Борський.

За словами знаменитого вболівальника «Зенита», наша команда може дійти до фіналу турніру, адже зараз у них виросли крила. При цьому актор зазначив, що вийти до чвертьфіналу - це вже подвиг:

«Проти англійців в українців є шанси. Так, довго буде обговорюватися червона картка... Але вийшло, як вийшло. Але ще раз, Україна-молодці! Українці зможуть дійти до фіналу, у них виросли крила. Чвертьфінал - це вже подвиг. Вони дуже люті. Все може бути».

Варто відзначити, що Англії належить зіграти проти України - сенсаційного учасника чвертьфіналу. Команда Шевченка билася, боролася і поборола шведів. Довелося, звичайно, відбігати не 90, а 120 хвилин, кілька гравців отримали травми, але є історичний результат. Перемога 2: 1 в додатковий час.

Нагадаємо, тренер Швеції огризнувся на команду Шевченка, посипавши звинуваченнями.

Як повідомляла Politeka, футболісти збірної України не стримали емоцій після перемоги над шведами.

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