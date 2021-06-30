Відомий російський коментатор Василь Уткін повідав про свої емоції після матчу "Євро-2020" Швеція-Україна
Зокрема, він привітав Україну з виходом в 1/4 на Євро-2020 і щиро порадів перемозі українців, а тренера російської збірної потролив.
Заяви коментатора з'явилися на його сторінці в Telegram.
Зірка російського ТБ розповів, що хоче побачити перемогу підопічних Андрія Шевченка в цій грі над англійцями в 1/4 фіналу. Він похвалив українських гравців, які билися до останньої хвилини, і оцінив наші шанси на успіх у поєдинку з однією з найсильніших команд.
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"Якщо Англію за відмову від гри у футбол покарає саме Україна, Я буду просто щасливий. Хоча коефіцієнт на це на даний момент менше 15 я сприйму як наругу (до питання про шанси). Які молодці. До останньої хвилини. Upd. Як же я міг забути... Слава Україні!"- написав Уткін.
Василь Уткін також пожартував, що знає, як впали акції головного тренера російської збірної Станіслава Черчесова. Той перед початком Євро - 2020 зазначав, що шанси в українців і російської збірної – на рівних. Однак сталося не так і українці виявилися значно сильнішими, а Росія вилетіла з Євро на останньому місці групи.
Нагадаємо, Україна вирвала путівку до чвертьфіналу Євро-2020.
Як повідомляла Politeka, футболісти збірної України не стримали емоцій після перемоги над шведами.
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