Известный российский комментатор Василий Уткин поведал о своих эмоциях после матча "Евро-2020" Швеция - Украина

В частности, он поздравил Украину с выходом в 1/4 на Евро-2020 и искренне порадовался победе украинцев, а тренера российской сборной потроллил.

Заявления комментатора появились на его странице в Telegram.

Звезда российского ТВ рассказал, что хочет увидеть победу подопечных Андрея Шевченко в этой игре над англичанами в 1/4 финала. Он похвалил украинских игроков, которые бились до последней минуты, и оценил наши шансы на успех в поединке с одной из самых сильных команд.

"Если Англию за отказ от игры в футбол накажет именно Украина, я буду просто счастлив. Хотя коэффициент на это в основное время меньше 15 я восприму как надругательство (к вопросу о шансах). Какие молодцы. До последней минуты. Upd. Как же я мог забыть… Слава Украине!" – написал Уткин.

Василий Уткин также пошутил, что знает, как упали акции главного тренера российской сборной Станислава Черчесова. Тот перед началом Евро-2020 отмечал, что шансы у украинцев и российской сборной – на равных. Однако произошло не так и украинцы оказались значительно сильнее, а Россия вылетела из Евро на последнем месте группы.

Напомним, Украина вырвала путевку в четвертьфинал ЕВРО-2020.

Как сообщала Politeka, футболисты сборной Украины не сдержали эмоций после победы над шведами.

Также Politeka писала, что Яремчук и Степаненко устроили безумные танцы после победы над шведами.