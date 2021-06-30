Известный российский комментатор Василий Уткин поведал о своих эмоциях после матча "Евро-2020" Швеция - Украина
В частности, он поздравил Украину с выходом в 1/4 на Евро-2020 и искренне порадовался победе украинцев, а тренера российской сборной потроллил.
Заявления комментатора появились на его странице в Telegram.
Звезда российского ТВ рассказал, что хочет увидеть победу подопечных Андрея Шевченко в этой игре над англичанами в 1/4 финала. Он похвалил украинских игроков, которые бились до последней минуты, и оценил наши шансы на успех в поединке с одной из самых сильных команд.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Юрий Горбунов успел заснять гигантский "ядерный гриб", зависший над Киевом: "Неприятная..."
Остапчук благодаря Дзидзьо обзавелся шикарным Бентли и собственным рестораном: "Успешный успех"
Тина Кароль после сорванного концерта обратилась к украинцам в дерзком образе: «Одна такая»
Украинцев предупредили о новых опасностях погоды, стихия не унимается: "грозы, град и не только"
"Если Англию за отказ от игры в футбол накажет именно Украина, я буду просто счастлив. Хотя коэффициент на это в основное время меньше 15 я восприму как надругательство (к вопросу о шансах). Какие молодцы. До последней минуты. Upd. Как же я мог забыть… Слава Украине!" – написал Уткин.
Василий Уткин также пошутил, что знает, как упали акции главного тренера российской сборной Станислава Черчесова. Тот перед началом Евро-2020 отмечал, что шансы у украинцев и российской сборной – на равных. Однако произошло не так и украинцы оказались значительно сильнее, а Россия вылетела из Евро на последнем месте группы.
Напомним, Украина вырвала путевку в четвертьфинал ЕВРО-2020.
Как сообщала Politeka, футболисты сборной Украины не сдержали эмоций после победы над шведами.
Также Politeka писала, что Яремчук и Степаненко устроили безумные танцы после победы над шведами.