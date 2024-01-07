Митрополит Переяславский и Вишневский Александр (Драбинко) рассказал, как Агафангел отреагировал на обстрел Одессы со стороны России.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Нет, она эти функции не выполняет. В некоторой степени старшее поколение, возможно, и тяготеет к каким-то старорежимным нюансам, но вызовы настоящего ставят свои новые перспективы», - отмечает Митрополит Александр (Драбинко).

Попутно он вспоминает о прилете по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе, который вызвал волну недовольства и среди духовенства одесской епархии. В частности, отмечает священнослужитель, даже сам владыка Агафангел сделал очень жесткое заявление, жаль только, что заявление так и осталось заявлением, потому что можно было бы сделать более качественные выводы по этому поводу.

«Чтобы прозвучали не слова, чтобы мы отмежевались. Следовало бы провести новый поместный Собор и сказать, что мы выходим из состава московского патриархата», - подчеркивает Митрополит Александр (Драбинко).

Как он отмечает, хоть УПЦ и называет себя автономной, иногда автокефальной церковью, но там нет своего капитана Врунгеля, чтобы, как корабль назвал, так он и поплыл. И вообще, объясняет гость программы, в каноническом православии, каноническом устройстве церкви нет статуса независимой самоуправляемой церкви с правами широкой автономии.

Как сообщала Politeka, Постернак пояснил, что о контрнаступлении ВСУ мы говорили весь 2023 год не просто так, очевидно, это большая подготовка к тому, что будет происходить в 2024 году.

Также Politeka писала о том, что Вигиринский рассказал, о чем путин говорил в новогодней речи.





