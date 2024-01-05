Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал информацию о том, что россия применила против Украины северокорейские баллистические ракеты, и объяснил, что это для нас означает.

Об этом он рассказал на своем канале.

«По данным США, по меньшей мере дважды они фиксировали случаи применения этих баллистических ракет. Речь идет о 30 декабря, тогда ракета упала в Запорожской области, в поле, очевидно. Это свидетельствует о том, что это неудачный случай применения и, вероятно, может свидетельствовать о том, что или качество этих ракет на плохом уровне, или еще российские военные не научились использовать их», - рассказывает Александр Мусиенко.

Вторую такую ракету, отмечает он, говорит Джон Кирби, рф запустили 2 января, а их эффективность и техническая сторона применения сейчас подробно изучается. Также сообщается, добавляет эксперт, что это ракеты, которые могут преодолевать дальность 900 километров, то есть это мощная ракета средней дальности.

«Первый факт – это то, что, несмотря ни на что, россия не может нарастить собственное производство баллистических ракет. Прежде всего речь идет о ракетах «Искандер», которые россия пытается как раз заменить северокорейскими аналогами, потому что как раз эти ракеты похожи, единственное – их дальность еще больше», - объясняет Александр Мусиенко.

Так что, констатирует эксперт, проблемы у российской оборонки серьезные, какие бы сказки они не рассказывали, что они нарастили, увеличили расходы, но эти расходы съест коррупция, поэтому россия полагается все же на Северную Корею и Иран. С другой стороны, отмечает он, нам от этого не проще, потому что это для нас дополнительные риски, угрозы и вызовы.

Как сообщала Politeka, Постернак пояснил, что о контрнаступлении ВСУ мы говорили весь 2023 год не просто так, очевидно, это большая подготовка к тому, что будет происходить в 2024 году.

Также Politeka писала о том, что Вигиринский рассказал, о чем путин говорил в новогодней речи.