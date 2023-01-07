В Одесской области на Сочельник страшная трагедия унесла жизни четырех человек.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, 6 января в 20:00 в Службу Спасения поступило сообщение о пожаре в Подольском районе Одесской области, в селе Белино.

На месте спасателями было установлено возгорание жилого дома открытым пламенем. В 20:19 пожар был локализован, в 20:50 – ликвидирован, на общей площади ~ 80м².

В результате пожара пострадал мужчина 1991 года рождения (отец), который в тяжелом состоянии с отравлением продуктами горения госпитализирован в медицинское учреждение.

Погибли: женщина 1991 года рождения (мать); а также трое их сыновей – мальчики 2018, 2019 и 2020 годов рождения.

Причина пожара и детали устанавливаются. Всего было привлечено 2 единицы техники и 10 спасателей от ГСЧС Одесской области.

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