Стало известно, какие доходы будут учитываться при назначении субсидии в 2023 году.

Претенденты на субсидию должны обязательно предоставить в Пенсионный фонд выписки по своим доходам, так как это является одним из оснований для начисления выплат. В Минсоцполитики рассказали, какие статьи доходов и расходов будут учитываться в 2023 году при рассмотрении заявок на субсидии.

Так, для расчета размера жилищной субсидии учитываются доходы граждан за следующие периоды:

за III-IV кварталы предыдущего календарного года: в случае, когда жилищная субсидия назначается с начала неотопительного сезона (май);

за I-II кварталы текущего календарного года: в случае, когда жилищная субсидия назначается с начала отопительного сезона (октябрь);

за два квартала, предшествующие месяцу, предыдущему месяцу обращения за назначением жилищной субсидии: в случае, когда жилищная субсидия назначается не с начала отопительного (неотапливаемого) сезона.

В случае назначения жилищной субсидии с начала отопительного сезона доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за август текущего года. В случае назначения жилищной субсидии с начала неотопительного сезона пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за март текущего года.

Таким образом, в случае обращения за назначением субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в январе 2023 года учитываются доходы лиц за ІІ и ІІІ кварталы 2022 года, а доход в виде пенсии учитывается за ноябрь 2022 года.

При назначении жилищной субсидии также учитываются такие статье доходов:

заработная плата после уплаты налога на доходы физических лиц;

зарплата военнослужащих;

пенсия, ежемесячное пожизненное денежное содержание судей в отставке;

стипендия с суммой ее индексации (кроме социальной стипендии, предоставляемой детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа);

социальные выплаты, которые назначаются структурными подразделениями по социальной защите населения, в том числе льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

пособие по безработице, другие страховые расходы, назначаемые фондами социального страхования;

денежные переводы, полученные из-за границы;

дивиденды от ценных бумаг;

другие доходы, сведения о которых получены от ГНС и Пенсионного фонда Украины, а также доходы, задекларированные лицом.

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