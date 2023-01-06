Это, как пишет Politeka.net, констатируют в "Укрэнерго", предупреждая также о новых отключениях света.

Лимиты потребления, согласно сообщению Укрэнерго, действуют с 8:00 до 23:00 и доведены до всех областей.

«Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений. В частности, вчера из-за превышения лимитов в большинстве областей вводились аварийные отключения», - отметили в Укрэнерго.

Также сообщается, что сейчас ночью электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления, но в ближайшее время ожидается значительное похолодание.

Это приведет к стремительному увеличению потребления, которое в настоящее время энергосистема не в состоянии покрыть в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, в том числе и самой мощной - Запорожской АЭС.

«Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость ограничения потребления», - призвали в «Укрэнерго».

Добавим, ранее в ДТЭК сообщили, что ремонтные бригады Киева и области переведены в усиленный режим из-за смены погоды.

«На Киевщине ожидается ухудшение погоды. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни будет гололедица, порывы ветра и низкая температура. В связи с этим в Киеве и области ремонтные бригады ДТЭК переведены в усиленный режим – они круглосуточно работают, чтобы вовремя устранять аварии», - рассказали в ДТЭК.

Во время морозов нагрузка на энергосистему увеличивается, напомнили энергетики.

Напомним, украинцев также предупредили о резком изменении погоды – морозы не помилуют.

Также сообщалось, до какого времени "Укрэнерго" не будет выключать свет.

Кроме того, Politeka.net писала о последствиях новой атаки на энергосистему Украины.