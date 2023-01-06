Низька температура у житлах змусила багатьох українців вдатися до альтернативних способів обігріву. І хоча печі, каміни та буржуйки стали джерелами порятунку від холоду, користуйтеся ними вкрай обережно. Про це попереджають рятувальники ДСНС .
ДСНС радить користуватися ними вкрай обережно:
- стежте, щоб печі не перегрівалися;
- не користуйтеся піччю, якщо в ній або в трубі є тріщини;
- регулярно очищайте димарі від сажі;
- прибийте металевий лист до підлоги перед грубкою/буржуйкою/каміном;
- розпалюйте печі/буржуйки/каміни дровами, а не бензином, гасом або подібними рідинами;
- тримайте горючі предмети подалі від опалювальних приладів;
- не використовуйте вентиляційні та газові канали замість димаря;
- тримайте під наглядом розтоплені печі, каміни та буржуйки;
- щільно закривайте дверцята опалювального приладу;
- не використовуйте буржуйки з несправними або засміченими трубами;
- встановіть датчики диму у приміщеннях.
Будьте обережні та не використовуйте у квартирах та підвалах пічки-буржуйки. Це небезпечно для вашого життя та здоров'я, адже у таких приміщеннях відсутня відповідна вентиляція. Буржуйки можна встановлювати лише у приватних будинках до двох поверхів.
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