І хоча печі, каміни та буржуйки стали джерелами порятунку від холоду, користуйтеся ними вкрай обережно.

Низька температура у житлах змусила багатьох українців вдатися до альтернативних способів обігріву. І хоча печі, каміни та буржуйки стали джерелами порятунку від холоду, користуйтеся ними вкрай обережно. Про це попереджають рятувальники ДСНС .

ДСНС радить користуватися ними вкрай обережно:

стежте, щоб печі не перегрівалися;

не користуйтеся піччю, якщо в ній або в трубі є тріщини;

регулярно очищайте димарі від сажі;

прибийте металевий лист до підлоги перед грубкою/буржуйкою/каміном;

розпалюйте печі/буржуйки/каміни дровами, а не бензином, гасом або подібними рідинами;

тримайте горючі предмети подалі від опалювальних приладів;

не використовуйте вентиляційні та газові канали замість димаря;

тримайте під наглядом розтоплені печі, каміни та буржуйки;

щільно закривайте дверцята опалювального приладу;

не використовуйте буржуйки з несправними або засміченими трубами;

встановіть датчики диму у приміщеннях.

Будьте обережні та не використовуйте у квартирах та підвалах пічки-буржуйки. Це небезпечно для вашого життя та здоров'я, адже у таких приміщеннях відсутня відповідна вентиляція. Буржуйки можна встановлювати лише у приватних будинках до двох поверхів.

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