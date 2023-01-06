Низька температура у житлах змусила багатьох українців вдатися до альтернативних способів обігріву. І хоча печі, каміни та буржуйки стали джерелами порятунку від холоду, користуйтеся ними вкрай обережно. Про це попереджають рятувальники ДСНС .

ДСНС радить користуватися ними вкрай обережно:

  • стежте, щоб печі не перегрівалися;
  • не користуйтеся піччю, якщо в ній або в трубі є тріщини;
  • регулярно очищайте димарі від сажі;
  • прибийте металевий лист до підлоги перед грубкою/буржуйкою/каміном;
  • розпалюйте печі/буржуйки/каміни дровами, а не бензином, гасом або подібними рідинами;
  • тримайте горючі предмети подалі від опалювальних приладів;
  • не використовуйте вентиляційні та газові канали замість димаря;
  • тримайте під наглядом розтоплені печі, каміни та буржуйки;
  • щільно закривайте дверцята опалювального приладу;
  • не використовуйте буржуйки з несправними або засміченими трубами;
  • встановіть датчики диму у приміщеннях.

Будьте обережні та не використовуйте у квартирах та підвалах пічки-буржуйки. Це небезпечно для вашого життя та здоров'я, адже у таких приміщеннях відсутня відповідна вентиляція. Буржуйки можна встановлювати лише у приватних будинках до двох поверхів.

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