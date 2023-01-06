И хотя печи, камины и буржуйки стали источниками спасения от холода, пользуйтесь ими крайне осторожно.

Низкая температура в жилищах заставила многих украинцев прибегнуть к альтернативным способам обогрева. И хотя печи, камины и буржуйки стали источниками спасения от холода, пользуйтесь ими крайне осторожно. Об этом предупреждают спасатели ГСЧС.

ГСЧС советует пользоваться ими крайне осторожно:

следите, чтобы печи не перегревались;

не пользуйтесь печью, если в ней или в трубе есть трещины;

регулярно очищайте дымоходы от сажи;

прибейте металлический лист к полу перед печкой/буржуйкой/камином;

разжигайте печи/буржуйки/камины дровами, а не бензином, керосином или подобными жидкостями;

держите горючие предметы подальше от отопительных приборов;

не используйте вентиляционные и газовые каналы вместо дымохода;

держите под наблюдением растопленные печи, камины и буржуйки;

плотно закрывайте дверцу отопительного прибора;

не используйте буржуйки с неисправными или засоренными трубами;

установите датчики дыма в помещениях.

Будьте осторожны и не используйте в квартирах и подвалах печки-буржуйки. Это опасно для вашей жизни и здоровья, ведь в таких помещениях отсутствует соответствующая вентиляция. Буржуйки можно устанавливать только в частных домах до двух этажей.

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