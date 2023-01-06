Споживання електроенергії в Україні продовжує зростати через поступове зниження температури.

Це, як пише Politeka.net, констатують в «Укренерго», попереджаючи також про нові вимкнення світла.

Ліміти споживання, згідно з повідомленням Укренерго, діють з 8:00 до 23:00 і доведені до всіх областей.

«Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень. Зокрема, вчора через перевищення лімітів у більшості областей вводились аварійні відключення», - зазначили в Укренерго.

Також повідомляється, що зараз вночі електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання, але найближчим часом очікується значне похолодання.

Це призведе до стрімкого збільшення споживання, яке наразі енергосистема не в змозі покрити у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, зокрема, і найпотужнішої - Запорізької АЕС.

«Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання», - закликали в «Укренерго».

Додамо, раніше в ДТЕК повідомили, що ремонтні бригади Києва та області переведені у посилений режим через зміну погоди.

«На Київщині очікується погіршення погоди. За прогнозами синоптиків, найближчими днями буде ожеледиця, пориви вітру та низька температура. У зв'язку з цим у Києві та області ремонтні бригади ДТЕК переведені у посилений режим - вони цілодобово працюють, щоб вчасно усувати аварії», - розповіли в ДТЕК.

Під час морозів навантаження на енергосистему збільшується, нагадали енергетики.

Нагадаємо, українців також попередили про різму зміну погоди - морози не помилують.

Також повідомлялось, до якої години "Укренерго" не буде вимикати світло.

Крім того, Politeka.net писала про наслідки нової атаки на енергосистему України.