На территории церквей в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ривненской областях выявили нарушения.

Служба безопасности провела контрразведывательные мероприятия на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата еще в 4 областях.

Как сообщили в пресс-центре спецслужбы, на территории церквей в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ривненской областях выявили библиотеки с прокремлевской литературой, агитационные листовки запрещенных в Украине политических партий и российскую символику.

Так, в результате следственно-оперативных действий секретарю Кировоградской епархии сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений).

Кроме того, на территории церкви Святого праведного Иоанна Кронштадского на Херсонщине обнаружены бывшие склады с имуществом оккупационных группировок РФ. Также установлено, что захватчики развернули их при содействии настоятеля церкви протоиерея Анатолия Корнева.

"Он наладил контакт с руководством оккупационной администрации и был на прямой связи с представителями ФСБ", - говорится в сообщении.

При этом во время освобождения Херсона клирик бежал вместе со своими российскими "кураторами" на левый берег Днепра.

Вместе с тем, в результате обысков в помещениях Свято-Троицкого Межирицкого монастыря в Ривненской области обнаружены пропагандистские материалы общественного объединения, которое возглавляет подозреваемый в государственной измене Виктор Медведчук.

"А в Днепропетровской области сотрудники СБУ предотвратили попытку вывоза прокремлевской литературы из местной епархии. При выезде с территории церкви правоохранители остановили автомобиль, из которого изъяли тираж брошюр запрещенной партии "ОПЗЖ" и других антиукраинских материалов", - заявили в СБУ.

Сейчас все выявленные доказательства направлены на экспертизу. После этого будут совершаться другие процессуальные действия, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Напомним, на священника Винницкой епархии УПЦ напали с ножом, кадры: "были вынуждены применить оружие".

Также сообщалось об обысках СБУ в храмах УПЦ МП.

Кроме того, Politeka.net писала, что СБУ объявила подозрение ректору Почаевской семинарии УПЦ МП – что нашли во время обысков.