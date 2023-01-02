Протоиерей Антоний Ковтонюк находится в реанимации, сообщает пресс-служба Украинской православной церкви.
Неизвестный мужчина вошел в храм и устроил погром.
"Священник отреагировал на шум и направился к мужчине. Настоятель сделал замечание, однако неизвестный мужчина не реагировал на них и ножом порезал священнику горло", - говорится в сообщении.
Когда на место инцидента прибыли полицейские, преступник оказал сопротивление, поэтому правоохранители были вынуждены применить оружие, нападавшего ранили в ногу и задержали.
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Протоиерей Антоний прооперирован и находится в реанимации в одной из больниц Винницы.
Ранее, 14 декабря стало известно, что СБУ завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях.
Правоохранители сообщают, что на территории епархий обнаружили российские паспорта, георгиевские ленты, символику запрещенной партии ОПЗЖ и "методички" патриарха РПЦ Кирилла по распространению вражеской пропаганды через верующих.
Кроме этого, обнаружены склады с прокремлевской литературой, в том числе авторства идеолога рашизма Ивана Ильина.
Напомним, Ломаченко похвастался службой с попавшим под санкции митрополитом УПЦ МП.
Также сообщалось об обысках СБУ в храмах УПЦ МП.
Кроме того, Politeka.net писала, что СБУ объявила подозрение ректору Почаевской семинарии УПЦ МП – что нашли во время обысков.