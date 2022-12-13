На снимке с Ломаченко можно увидеть митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Луку (Коваленко), против которого 11 декабря СНБО ввел санкции вместе с еще шестью священнослужителями УПЦ МП.

При этом Ломаченко сопроводил снимок комментарием:

«Мы не должны обращать внимание на то, кто дает нам задание, мы должны знать, что всякое дело здесь, на земле, во вселенной – дело от Господа, и нам надлежит исполнять его от всего сердца, без остатка. Когда мы так работаем, мы освобождаемся от внутреннего сопротивления. Тогда каждый наш поступок становится на пользу каждому, начиная с членов нашей семьи, всем, с кем бы мы ни находились…».

Также боксер призвал помнить, что люди работают по желанию и воле Божьей и их труд принадлежит не начальнику, а Господу.

«Когда мы себе это уясним, работа пойдет мирно, без недовольства, потому что нельзя противиться Господу и Его воле», - подчеркнул боксер.

Пост Ломаченко спровоцировал бурю негодования у пользователей. Так, боксера призвали не путать Бога с бородатым дядей и высказали уверенность, что СБУ пора к нему присмотреться.

«Мне кажется, надо внимание СБУ», «Какой стыд… был чемпионом, а стал каким-то помощником деда а платье», «Лома, просто скажи, что ты против войны. Что Крым Украина!», «Что за бред? Моргни, если держат в плену», «Вася! Бог - это ЛЮБОВЬ (в самом большом понимании этого слова). А не дед с бородой», «А такой Козак был…», «Церковь московского патриархата прославляет оружие ,которое летит в мирные дома украинцев», «Мне очень стыдно, что ты украинец. Переезжай уже в свою любимую россию».

Напомним, 11 декабря указом президента Украины про решение СНБО были введены санкции против ряда иерархов УПЦ МП, среди которых оказался и митрополит Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Лука (Андрей Коваленко).

Этим решением Луке было запрещено пользоваться активами, выводить капиталы за границу, а также он был лишен всех государственных наград.

Напомним, Ломаченко показал фото из Киево-Печерской Лавры и вызвал ярость.

Ранее Ломаченко озадачил украинцев высказываниями о войне на Донбассе: «Напряженность какая-то».

Также Politeka писала, что чемпион Ломаченко примкнул к рядам терробороны.