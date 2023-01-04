В праздник Рождества Христова по Юлианскому календарю (7 января) предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний впервые совершит богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает пресс- служба ПЦУ .

"После получения соответствующего разрешения сообщаем верных и общественность, что праздничную Божественную литургию по случаю Рождества Христова предстоятель Православной Церкви Украины и Священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 7 января 2022 , – говорится в сообщении.

Начало богослужения в 7 января 9 часов утра ПЦУ, приглашает на молитву украинских верующих и просит следить за дополнительными объявлениями.

Напомним, что 31 декабря УПЦ МП провела последнюю службу в Верхней Лавре. 1 января, УПЦ МП уже не допущен на территорию Успенского и Трапезного соборов. В ответ наместник Лавры митрополит Павел прибег к проклятиям и пригрозил, что "когда придет время", УПЦ МП спросит об ответе.

Напомним, на священника Винницкой епархии УПЦ напали с ножом, кадры: "были вынуждены применить оружие".

Также сообщалось об обысках СБУ в храмах УПЦ МП.

Кроме того, Politeka.net писала, что СБУ объявила подозрение ректору Почаевской семинарии УПЦ МП – что нашли во время обысков.