На Буковине пограничники пресекли попытку побега мужчины за границу.

3 января, после обеда пограничный наряд отдела «Красноильск» обнаружил вблизи украино-румынской границы внедорожник марки «Ниссан», пишет Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

«Требование пограничников остановиться было проигнорировано, не останавливаясь, автомобиль продолжал движение в сторону пограничного наряда. Опасный маневр создал угрозу жизни и здоровью военнослужащих. Не остановили водителя и предупредительные выстрелы вверх и в направлении колес автомобиля, который на скорости скрылся с места происшествия», - говорится в сообщении.

Как отмечается, уже к вечеру правоохранителям поступила информация от медработников Сторожинецкой ЦРБ об обращении с помощью мужчины с огнестрельным ранением мягких частей левой руки. Состояние здоровья личности сейчас удовлетворительное.

«По адресу проживания 41-летнего мужчины обнаружили автомобиль повышенной проходимости марки «Ниссан» без номерных знаков. Правоохранительные органы Черновицкой области проинформированы для установления всех обстоятельств правонарушения. Идет расследование», - добавляют в пресс-службе.

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