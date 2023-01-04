СБУ поймала в Херсоне экс-главу так называемого "филиала российской железной дороги".

Как сообщает пресс-служба СБУ, женщина во время захвата города присоединилась к местной оккупационной администрации.

"Там она возглавила созданное агрессором" предприятие промышленного железнодорожного транспорта "Херсонской железной дороги".

На этой "должности" помогала врагу наладить железнодорожное сообщение с украинским городом для обеспечения потребностей оккупационных группировок на южном фронте. Прежде всего злоумышленница способствовала транспортировке военной рф в временно захваченную часть Херсонщины", — говорится в сообщении.

Жнщина также организовала разграбление технологического оборудования подвижного состава местного предприятия украинской ж/д для его передачи РФ.

Предательница призвала местных жителей поддержать российскую оккупацию и вступать в ряды "учреждения".

В ведомстве отметили, что СБУ задержали злоумышленницу и сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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