Как сообщает пресс-служба СБУ, женщина во время захвата города присоединилась к местной оккупационной администрации.
"Там она возглавила созданное агрессором" предприятие промышленного железнодорожного транспорта "Херсонской железной дороги".
На этой "должности" помогала врагу наладить железнодорожное сообщение с украинским городом для обеспечения потребностей оккупационных группировок на южном фронте. Прежде всего злоумышленница способствовала транспортировке военной рф в временно захваченную часть Херсонщины", — говорится в сообщении.
Жнщина также организовала разграбление технологического оборудования подвижного состава местного предприятия украинской ж/д для его передачи РФ.
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Предательница призвала местных жителей поддержать российскую оккупацию и вступать в ряды "учреждения".
В ведомстве отметили, что СБУ задержали злоумышленницу и сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, на священника Винницкой епархии УПЦ напали с ножом, кадры: "были вынуждены применить оружие".
Также сообщалось об обысках СБУ в храмах УПЦ МП.
Кроме того, Politeka.net писала, что СБУ объявила подозрение ректору Почаевской семинарии УПЦ МП – что нашли во время обысков.