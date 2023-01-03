В Новом Осколе (Белгородская область, РФ) произошел пожар на военном объекте.

По словам местных жителей взрывы раздались на военном объекте. Очевидцы сообщили, что слышали звуки взрывов.

При этом глава администрации Андрей Гриднев заявил, что в результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание временной постройки.

По словам чиновника, пострадавших якобы нет.

Ранее сообщалось, что В Москве в новый год загорелся ресторан украинской кухни с символическим названием "Тарас Бульба".

В Москве загорелся ресторан украинской кухни "Тарас Бульба" на Садово-Самотечной улице недалеко от станции метро "Цветной бульвар".

Очевидцы говорят, что пожар начался с мангала. При этом утром 1 января ресторан не работал, он должен был открыться сегодня после обеда. На месте работают оперативные службы. Жителей близлежащих домов эвакуируют из-за сильного задымления.

По данным агентства "Москва" со ссылкой на МЧС, площадь пожара поначалу составила 50 кв.м, потом выросла до 180 кв.м.

На первом этаже сотрудники МЧС обнаружили восемь газовых баллонов.

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