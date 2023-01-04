Стало известно, кого ждет резкое изменение профессии уже в этом году.
Рыбы
Рыбам удастся найти то, с чем можно будет связать всю жизнь. Родившиеся под этим знаком, могут ни минуты не бояться и совершать все, что хотят.
Лев
Любая их инициатива в 2023 году будет сопровождаться успехом и поможет приумножить материальное состояние. Возможность сменить работу используйте сразу же.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Нет ничего, но виновата Украина: журналист показал странное видео с участием коллаборантки
"Переобутые предатели": "Антитела" нарвались на критику после выступления в "Квартал 95"
Местные услышали звуки взрывов: пожар вспыхнул на военном объекте в России, кадры
Бобул неожиданно высказался о Софии Ротару после ее выступлений в рф: "Вне закона, как Пугачева"
Стрелец
Представители этого знака Зодиака совершенно случайно найдут информацию о курсах или занятиях, связанных с новой сферой деятельности и сменой профессии. Новая отрасль поможет раскрыть потенциал Стрельцов и покажет их с лучшей стороны.
К слову, в среду, 4 января, Землю накроет первая в 2023 году магнитная буря. Она будет слабой – категории G1.
О магнитной буре на этой неделе предупреждает и сайт Gismeteo, однако там ее прогнозируют на четверг, 5 января.
4, 6 и 7 января ожидаются незначительное повышение геомагнитного поля.
Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз погоды на ближайшую неделю - уже с 4 января в Украину придут сильные морозы.
Напомним, астрологи назвали три знака Зодиака, которым сказочно повезет к Новому году: неделя будет успешной.
Как сообщала Politeka, для украинцев возросли выплаты больничных: сколько теперь платят за один день.
Также Politeka писала, что перерасчет платежек за горячую воду и отопление во время отключений: украинцам рассказали, как платить меньше.