Астрологи назвали знаки Зодиака, которых в 2023 году ждут кардинальные изменения в жизни.

Стало известно, кого ждет резкое изменение профессии уже в этом году.

Рыбы

Рыбам удастся найти то, с чем можно будет связать всю жизнь. Родившиеся под этим знаком, могут ни минуты не бояться и совершать все, что хотят.

Лев

Любая их инициатива в 2023 году будет сопровождаться успехом и поможет приумножить материальное состояние. Возможность сменить работу используйте сразу же.

Стрелец

Представители этого знака Зодиака совершенно случайно найдут информацию о курсах или занятиях, связанных с новой сферой деятельности и сменой профессии. Новая отрасль поможет раскрыть потенциал Стрельцов и покажет их с лучшей стороны.

К слову, в среду, 4 января, Землю накроет первая в 2023 году магнитная буря. Она будет слабой – категории G1.

О магнитной буре на этой неделе предупреждает и сайт Gismeteo, однако там ее прогнозируют на четверг, 5 января.

4, 6 и 7 января ожидаются незначительное повышение геомагнитного поля.

Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз погоды на ближайшую неделю - уже с 4 января в Украину придут сильные морозы.

Напомним, астрологи назвали три знака Зодиака, которым сказочно повезет к Новому году: неделя будет успешной.

Как сообщала Politeka, для украинцев возросли выплаты больничных: сколько теперь платят за один день.

Также Politeka писала, что перерасчет платежек за горячую воду и отопление во время отключений: украинцам рассказали, как платить меньше.