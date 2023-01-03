Эзотерик пообежала парню, что ему не грозит мобилизация, и у него будет отсрочка от армии, передает "Знай".
Она даже провела сеанс для потенциального солдата и заверила – арканы Таро дали однозначный ответ, а именно мужчина на войну никогда не поедет. Успокоившись, мужчина вернулся домой. Однако спокойствие было недолгим.
Из военкомата ему все-таки прислали повестку. Мужчина разозлился и решил избить таролога кулаками.
Нападавший был задержан силовиками и помещен в СИЗО.
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Стоит отметить, что потенциальному призывнику удалось избежать мобилизации, но он может попасть к "вагнеровцам" из тюрьмы.
Ранее в республике Тува (РФ) родным ликвидированного мобилизованного выдали компенсацию дровами.
Так, Минсельхоз республики Тува отчитался о вручении дров семье погибшего мобилизованного Саяна Монгуша.
«Благодарим за оперативную работу специалистов Кызылского лесничества за оказанную поддержку семье погибшего в виде дровяной древесины», — говорится в сообщении.
Тува, которая является родиной министра обороны Сергея Шойгу, — один из самых малообеспеченных регионов России.
За чертой бедности там живет 34,1% населения.
Напомним, в "ДНР" вдовам "мобиков" вручили гуманитарку в черных пакетах: видео "помощи" от РФ.
Также сообщалось, что в России мать получила повестку в армию на сына, который скончался в 2,5 года: "Меня просто накрыло".
Кроме того, Politeka сообщала, пенсионерку в РФ силой выкинули из автобуса за критику армии, видео.